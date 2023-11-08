الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض الأسعار بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض الأسعار بشبرا الخيمة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار متابعته لحركة الأسواق والسلاسل التجارية من خلال إنشاء معارض دائمة بمدن بنها وشبرا الخيمة؛ للتأكد من تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية والاستراتيجية؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، منوهًا بضرورة توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب والأهداف المرجوة من المبادرة.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد معرضي السلع الغذائية الدائِمة والكائن أحدهما بمنطقة الأهرام بمدينة بنها ومعرض المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تشملُها المُبادرة، واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها ومدى جودتها، وهي (السكر، الزيت، العدس والفول، والجبن، والبيض، والمكرونة، والأرز) بنسب خصم تتراوح ما بين ١٥٪ وحتى ٢٥٪.

لافتا إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥%، مشددًا على توريد الأنواع المختلفة من السلع التي تتماشى مع إمكانيات المواطن البسيط، موجهًا بأهمية حصر المنتجات الأكثر طلبًا بين المواطنين ليتم توريدها للمعرض بكميات وفيرة لضمان تلبية احتياجاتهم، وكذا الإعلان عن أسعار المُنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة قبل وبعد المُبادرة بشكل واضح للمواطنين.


وشددَّ "محافظ القليوبية" على جميع الأجهزة الرقابية بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، وإعداد تقرير يومي بجهود الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة ككل، لافتًا إلى ضرورة التوسع فى إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التُجارية والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

محافظ القليوبية خفض الأسعار جولة تفقدية شبرا الخيمة السلاسل التجارية

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