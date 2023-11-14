سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

مع زيادة رحلات العمرة خلال هذه الأيام يحرص الكثير من المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث أعلن الموقع الرسمي للبنوك في مصر، عن أسعار الريال السعودي اليوم بالبنوك إذ لم يطرأ على السعر أي تغيير منذ بداية شهر نوفمبر الحالي ليسجل سعر الريال السعودي الأعلى شراء مبلغ 8.23 جنيه، أما سعر الأقل بيعا قيمة 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي 8.22 جنيه شراء و8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه للشراء و33.08 للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

- كما وصل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر 32.97 جنيه شراء أما سعر البيع 33.13 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي، اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB يسجل 33.75 جنيه للشراء و32.26 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.93 جنيه للشراء، و33.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.68 جنيه للشراء، و37.84 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.13 جنيه للشراء، و34.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.80 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.