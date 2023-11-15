الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار النفط العالمية مع ترقب لبيانات الطاقة الأمريكية

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيث اتسمت بعمليات تصحيح وبعد ظهور بيانات تشير إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وينتظر المتعاملون بشغف البيانات الرسمية للمخزونات التجارية في تقرير الطاقة الأمريكية الأسبوعي، متسائلين عن تداولات الأسعار في ظل هذه التحولات.

تراجع أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» بأكثر من 1 دولار  للبرميل، مسجلًا 81.58 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.27 دولار للبرميل، ويأتي هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار والارتفاع، مما أدى إلى تأثير سلبي على الأسواق العالمية.

تحليل المخزونات الأمريكية

أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الفائت، وهو ما يشير إلى تزايد الإمدادات، كما وارتفعت إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مما يلقي بظلال سلبية على مستويات الطلب والسحب في أكبر سوق للاستهلاك في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم وكالة الطاقة الأمريكية بيانات تلقي الضوء على حجم المخزونات والإنتاج، مما يثير تساؤلات حول اتجاهات أسعار النفط في المستقبل القريب.

تأثير الطلب الأمريكي

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض مبيعات التجزئة وتقلص أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول، وهو مؤشر جديد على التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي.

وكالة الطاقة الدولية

في سياق متصل، أعلنت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس الثلاثاء عن رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لمعظم الاقتصادات الكبرى تقريبًا.

وأشارت الوكالة، إلى أن التخفيضات الطوعية في إمدادات النفط من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستلعب دورًا في تقليل المعروض، وذلك في حين يستمر تباطؤ نمو الطلب، مما يرفع احتمال تحول السوق إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024.

أسعار النفط العالمية اسعار النفط مخزونات الخام برنت خام غرب تكساس

مواد متعلقة

الأوراق المطلوبة وإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

أوابك تناقش أهم ركائز الاجتماع الـ30 لخبراء البيئة وتغير المناخ

1.6 مليار جنيه إيرادات.. الملا يعتمد نتائج أعمال "المصرية للثروات التعدينية"

عروض حصرية من "البترول" لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

غدًا.. "أوابك" تستعرض خطتها للمشاركة فى COP28 خلال اجتماع الخبراء

تعويضًا لخسائر الأسبوع.. ارتفاع جديد فى أسعار النفط العالمية

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة فى صناعة التعدين

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

كيف تنجح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات؟

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

السيسي يقود تحسينات اقتصادية لدعم المشروعات المتوسطة فى صناعة البترول

رصاص حى وبتر دون تخدير.. الاحتلال يطوق مستشفى الشفاء بالقناصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء