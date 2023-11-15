تراجع أسعار النفط العالمية مع ترقب لبيانات الطاقة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيث اتسمت بعمليات تصحيح وبعد ظهور بيانات تشير إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وينتظر المتعاملون بشغف البيانات الرسمية للمخزونات التجارية في تقرير الطاقة الأمريكية الأسبوعي، متسائلين عن تداولات الأسعار في ظل هذه التحولات.

تراجع أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» بأكثر من 1 دولار للبرميل، مسجلًا 81.58 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.27 دولار للبرميل، ويأتي هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار والارتفاع، مما أدى إلى تأثير سلبي على الأسواق العالمية.

تحليل المخزونات الأمريكية

أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الفائت، وهو ما يشير إلى تزايد الإمدادات، كما وارتفعت إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مما يلقي بظلال سلبية على مستويات الطلب والسحب في أكبر سوق للاستهلاك في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم وكالة الطاقة الأمريكية بيانات تلقي الضوء على حجم المخزونات والإنتاج، مما يثير تساؤلات حول اتجاهات أسعار النفط في المستقبل القريب.

تأثير الطلب الأمريكي

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض مبيعات التجزئة وتقلص أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول، وهو مؤشر جديد على التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي.

وكالة الطاقة الدولية

في سياق متصل، أعلنت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس الثلاثاء عن رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لمعظم الاقتصادات الكبرى تقريبًا.

وأشارت الوكالة، إلى أن التخفيضات الطوعية في إمدادات النفط من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستلعب دورًا في تقليل المعروض، وذلك في حين يستمر تباطؤ نمو الطلب، مما يرفع احتمال تحول السوق إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024.