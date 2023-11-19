الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ريال السعودي اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية المهمة التي ينشرها موقع الدستور لقرائه بشكل يومي.


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

 

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 19-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك المركزي المصري 
8.2235 جنيه للشراء 
8.2498 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك مصر  

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 فى مصر


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية


دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

يورو
33.4352 جنيه للشراء 
33.5529 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى 
38.1940 جنيه للشراء 
38.3236 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 
34.6611 جنيه للشراء 
34.7859 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.3856 جنيه للشراء 
20.4539 جنيه للبيع

دينار كويتى 
99.9204 جنيه للشراء 
 100.3391 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3961 جنيه للشراء 
8.4239 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.2536 جنيه للشراء 
4.2682 جنيه للبيع

txt

وزير التموين يكشف سر ارتفاع أسعار السكر الحر فى مصر (فيديو)

txt

وزير قطاع الأعمال: لا علاقة بين صفقة الشرقية للدخان وارتفاع أسعار السجائر

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 19-11-2023 سعر الريال السعودى اليوم الاحد اسعار العملات الاجنبية البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. اليوم.. طوارئ بالإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على مخيم الشاطئ ومدينة يطا جنوب الخليل (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية فى شمال العراق بطائرة مسيرة (فيديو)

الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوى

عاجل.. تتمركز فيه قوات أمريكية.. انفجارات تدوى بمعمل كونيكو بـ ريف دير الزور

ريال السعودي اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة