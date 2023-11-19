ريال السعودي اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية المهمة التي ينشرها موقع الدستور لقرائه بشكل يومي.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 19-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك المركزي المصري
8.2235 جنيه للشراء
8.2498 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.4352 جنيه للشراء
33.5529 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.1940 جنيه للشراء
38.3236 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.6611 جنيه للشراء
34.7859 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.3856 جنيه للشراء
20.4539 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9204 جنيه للشراء
100.3391 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3961 جنيه للشراء
8.4239 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2536 جنيه للشراء
4.2682 جنيه للبيع