ريال السعودي اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 19-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

8.2235 جنيه للشراء

8.2498 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية



دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.4352 جنيه للشراء

33.5529 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.1940 جنيه للشراء

38.3236 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.6611 جنيه للشراء

34.7859 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.3856 جنيه للشراء

20.4539 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9204 جنيه للشراء

100.3391 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3961 جنيه للشراء

8.4239 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2536 جنيه للشراء

4.2682 جنيه للبيع