السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

زاد البحث عن أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تشهد حالة من الاستقرار عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما زاد من حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.


أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023

يستعرض الدستور من خلال التقرير أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 عقب توافر الأعلاف الداجنة مما أثر على حجم الإنتاج وضبط الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين خاصة عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينهم الدواجن وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 66 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 71 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 88 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 93 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

txt

أسعار السكر فى مقدمتها.. ما أبرز الملفات التي تنتظر رئيس حماية المستهلك الجديد؟

txt

"البترول": استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 77.55 دولار

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 66 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 71 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البانية في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 185 جنيه.

سجل كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 88 جنيه.

سجل كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيه.

سجل كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 65 جنيه.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-11-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023

 أسعار الكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 21 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 25 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم 

سجلت كرتونة البيض الأحمر في البورصة نحو 124 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 129 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في البورصة نحو 118 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 125 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في البورصة نحو 148 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 155 جنيه.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار الفراخ الفراخ بورصة الدواجن اليوم الدواجن بورصة الدواجن الأعلاف الداجنة كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة (فيديو)

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم الفلسطينية

عاجل.. "فايننشال تايمز": 6 مليارات دولار وصلت إسرائيل من مستثمرين دوليين

عاجل.. جيش الاحتلال يُطالب سكان شرق البريج بإخلاء منازلهم فورًا

عاجل.. إخلاء المدرسة الثانوية اليهودية فى تورونتو بكندا بعد تهديد بوجود قنبلة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية