أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 فى مصر

زاد البحث عن أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تشهد حالة من الاستقرار عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما زاد من حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.



أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023

يستعرض الدستور من خلال التقرير أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 عقب توافر الأعلاف الداجنة مما أثر على حجم الإنتاج وضبط الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين خاصة عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينهم الدواجن وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 66 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 71 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 88 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 93 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 66 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 71 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البانية في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 185 جنيه.

سجل كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 88 جنيه.

سجل كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيه.

سجل كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 65 جنيه.

أسعار الكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 21 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 25 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر في البورصة نحو 124 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 129 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في البورصة نحو 118 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 125 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في البورصة نحو 148 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 155 جنيه.