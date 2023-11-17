"البترول": استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 77.55 دولار

كشف تقرير لـوزارة البترول والثروة المعدنية، عن استمرار تراجع أسعار البترول، اليوم الجمعة، حيث تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن هبطت بنحو 5% خلال أربعة أشهر بفعل المخاوف بشأن الطلب العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية.

وذكر محللون أن انخفاض أسعار البترول من المرجح أن يدفع السعودية إلى تمديد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى 2024.

سعر خام تكساس

وتابع التقرير تسجيل خام برنت 77.55 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس 73.02 دولار، وحقق خام أوبك 84.08 دولار.