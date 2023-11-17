الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 77.55 دولار

نفط
نفط

كشف تقرير لـوزارة البترول والثروة المعدنية، عن استمرار تراجع أسعار البترول، اليوم الجمعة، حيث تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن هبطت بنحو 5% خلال أربعة أشهر بفعل المخاوف بشأن الطلب العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية.

وذكر محللون أن انخفاض أسعار البترول من المرجح أن يدفع السعودية إلى تمديد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى 2024.

 

سعر خام تكساس

وتابع التقرير تسجيل  خام برنت 77.55 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس 73.02 دولار، وحقق خام أوبك 84.08 دولار.

ابار نفط ​اسعار البترول ​تراجع اسعار البترول استراتيجية وزارة البترول الدكتور طارق الملا

مواد متعلقة

اقتصادى: التعاقد على توريد خام غارب فرصة لتنفيذ صفقات المقايضة مع الهند

"الملا": ذكرى استرداد حقول بترول سيناء مناسبة غالية تجسد ثمار انتصار أكتوبر

"البترول": انتاج 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من حقول الهيئة

وزارة البترول: برامج تدريبية للعاملين لمواكبة تطور الصناعة بالتعاون مع شركات عالمية

134417 مليون جنيه أرباح قابلة للتوزيع.. تفاصيل نتائج قطاع البترول في "2022-20223"

وزير البترول: التوسع في إنشاء خطـوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها

"الملا": يجري الانتهاء من مشروعات تطوير وزيادة الطاقة التكريرية والاعتمـاد عـلـى المكون المحلي

“أوابك” تنشر مؤشر أسعار النفط والغاز الطبيعي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

"القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بغزة

"الزراعة" تبرز أهمية مشروع توشكى فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية

"لا مزيد من الأكاذيب".. استقالة صحفية فى "نيويورك تايمز" بسبب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه