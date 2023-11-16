الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة البترول: برامج تدريبية للعاملين لمواكبة تطور الصناعة بالتعاون مع شركات عالمية

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يجري الان التجهيز لتنفيذ برامج تدريبية حديثة للعاملين لتواكب التطور الذي تشهده صناعة البترول والغاز، وذلك من خلال التعاون مع شركات البترول العالميـة في تنفيـذ برامج التدريب في مناطق عملها داخـل وخـارج مصر.

كما أشارت الوزارة، إلى حث  شركات القطاع علي الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والمعدات، ولتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات والاستفادة من غازات الشعلة والاستدامة في تنفيذ مشروعات التوافق البيئي بكافة الشركات البترولية.

التوقيع علي 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركة هواوي تكنولوجيز 

وفي سياق منفصل شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد تيرى هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا التوقيع علي 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركة هواوي تكنولوجيز  مصر  لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية ودعم التحول الرقمى إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

و يهدف الاتفاق الاول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والسيد جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر  إلى اطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

كما  تشمل مذكرتى التفاهم التى وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع دينج يونجى رئيس ادارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن اطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز،  وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين والتى تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج.

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