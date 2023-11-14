"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، توزيع عدد من تأشيرات الحج لـ عام ٢٠٢٤/١٤٤٥ هجرية للعاملين في قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، شركات القطاع.
البترول: توزيع تأشيرات حـج مجانية للعاملين بالقطاع
ووضعت الوزارة عدد من الشروط من بينها
- أن يكون من العاملين بالقطاع.
- أن يكـون لم يسبق له أداء فريضة الحـج مـن قبـل اعتبـارا مـن عـام ١٩٩٢ أو من المتقدمين للحج (الخاص أو القرعة أو الجمعيات ) للعام الحالي 1445ه / ٢٠٢٤.
- ألا يقل عمره عن 55 عاما والأولوية لمن سيبلغ سن التقاعد هذا العام.
- ان يكون له مدة خدمة فعلية لا تقل عن ٢٥ عاما.
وكشفت الوزارة أن التأشيرة مجانيـة وأن مـا دون ذلـك من قيمـة تـذكرة الطيران - الإقامـة البرنامج على حساب المرشح طبقـا للأسعار المعلنـة مـن وزارة السياحة وذلك في موعد أقصاه 3 أيام من تبليغ المرشح بحصوله علي تأشيرة الحج.