الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، توزيع عدد من تأشيرات الحج لـ عام ٢٠٢٤/١٤٤٥ هجرية للعاملين في قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، شركات القطاع.

البترول: توزيع تأشيرات حـج مجانية للعاملين بالقطاع

ووضعت الوزارة عدد من الشروط من بينها 

  1. أن يكون من العاملين بالقطاع.
  2. أن يكـون لم يسبق له أداء فريضة الحـج مـن قبـل اعتبـارا مـن عـام ١٩٩٢ أو من المتقدمين للحج (الخاص أو القرعة أو الجمعيات ) للعام الحالي 1445ه / ٢٠٢٤.
  3. ألا يقل عمره عن 55 عاما والأولوية لمن سيبلغ سن التقاعد هذا العام.
  4. ان يكون له مدة خدمة فعلية لا تقل عن ٢٥ عاما.

وكشفت الوزارة أن التأشيرة مجانيـة وأن مـا دون ذلـك من قيمـة تـذكرة الطيران - الإقامـة البرنامج على حساب المرشح طبقـا للأسعار المعلنـة مـن وزارة السياحة وذلك في موعد أقصاه 3 أيام من تبليغ المرشح بحصوله علي تأشيرة الحج.

وزارة البترول قطاع البترول تأشيرات الحج الحج البترول الهيئة المصرية العامة للبترول

مواد متعلقة

"البترول": نمتلك 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية 34 مليون طن

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

"من 6 ابتدائي لكلية العلوم".. حكاية الطفل "يحيى" أصغر طالب جامعي (فيديو)

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

"خد ورثي واتجوّز عليا".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟