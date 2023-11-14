"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، توزيع عدد من تأشيرات الحج لـ عام ٢٠٢٤/١٤٤٥ هجرية للعاملين في قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، شركات القطاع.

البترول: توزيع تأشيرات حـج مجانية للعاملين بالقطاع

ووضعت الوزارة عدد من الشروط من بينها

أن يكون من العاملين بالقطاع. أن يكـون لم يسبق له أداء فريضة الحـج مـن قبـل اعتبـارا مـن عـام ١٩٩٢ أو من المتقدمين للحج (الخاص أو القرعة أو الجمعيات ) للعام الحالي 1445ه / ٢٠٢٤. ألا يقل عمره عن 55 عاما والأولوية لمن سيبلغ سن التقاعد هذا العام. ان يكون له مدة خدمة فعلية لا تقل عن ٢٥ عاما.

وكشفت الوزارة أن التأشيرة مجانيـة وأن مـا دون ذلـك من قيمـة تـذكرة الطيران - الإقامـة البرنامج على حساب المرشح طبقـا للأسعار المعلنـة مـن وزارة السياحة وذلك في موعد أقصاه 3 أيام من تبليغ المرشح بحصوله علي تأشيرة الحج.