الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": نمتلك 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية 34 مليون طن

النفط
النفط

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن امتلاكها 12 معملاً لتكرير  النفط الخام بطاقة إنتاجية تصل لـ34 مليون طن سنويا، لافتة إلى أنها تسعى مع بداية العام الجديد، لزيادة وارداتها من عدد من الدول العربية وعلي رأسها الكويت.

وأكدت الوزارة، أن الدولة تربطها علاقات قوية مع الجانب الكويت، فهناك اتفاق بين الجانبين لـ توريد 75 ألف برميل يومياً من الخام الكويتي، على أن يتم السداد خلال 9 أشهر، موضحة أنها تخطط لزيادتها لـ 33% بداية من 2024 لتصل إلى 3 ملايين برميل شهرياً.

وسبق أن، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر لديها فرص كبيرة لإنتاج البنزين من خلال المشروعات الجاري الانتهاء منها في بداية العام المقبل، ومنها مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بإضافة طاقة تكريرية تعادل ٦٠ ألف برميل يوميا مع تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني والتي تعظم انتاج السولار علي حساب المازوت وقطعا مع زيادة إنتاج البنزين ٩٥.

والمشروع الثاني وهو بذات تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني بمشروع أنوبك بأسيوط المرتبط بشركة أسيوط لتكرير البترول والتي قامت مؤخرا بتشغيل مجمع انتاج البنزين عالي الأوكتين مؤخرا، بينما المشروع الثالث هو مجمع تفحيم المازوت بشركة السويس لتصنيع البترول ويعتمد على تفحيم المازوت وإنتاج السولار من خلال تلك العملية التقنية، هذا بخلاف التوسع في معامل التكرير الأخرى وإزالة اختناقاتها وتحديث بنيتها التحتية لتواكب مستحدثات التطور التكنولوجي في تلك الصناعة.

وزارة البترول والثروة المعدنية البترول الكويت الخام الكويتي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول مصر

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