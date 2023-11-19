الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة

سعر جنيه الذهب
سعر جنيه الذهب

زاد البحث عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث العالمية، وذلك مع الارتفاعات الجنونية التي تشهدها الأسواق المحلية مع توترات الأوضاع في قطاع غزة حيث يجدها الراغبين في ادخار أموالهم ملاذ أمن في ظل الأزمة المالية الحالية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة 

يرغب الكثيرين من المواطنين في معرفة سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة المصرية وذلك لاستثمار مدخراتهم للحفاظ على قيمتها حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاع في البورصة العالمية بنحو 42 دولار بنسبة 2.2% حيث استقرت الأوقية عند مستوى 1981 دولارا بينما كسر عيار الـ 24 في الأسواق المحلية حاجز الـ 3000 جنيه منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأظهرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية ارتفاع بنحو 13 ألف طلب لتسجل 231 ألاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر مما يحفز الفيدرالي الأمريكي إنهاء دورة التشديد النقدي الذي ينتهجها خلال الشهور الماضية وإليكم الأسعار بالتفصيل في الصاغة المصرية:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة 

  • البيع 3108.5 جنيه.
  • الشراء 3102.75 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة 

  • البيع 2849.5 جنيه.
  • الشراء 2844.25 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل ارتفاعًا.. سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت 18-11-2023

الآن متاح.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة 

  • البيع 2720 جنيه.
  • الشراء 2715 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة 

  • البيع 2331.5 جنيه.
  • الشراء 2327.25 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1813.25 جنيه.
الشراء 1810 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة 

  • البيع 1554.25 جنيه.
  • الشراء 1551.5 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 17-11-2023

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة 

  • البيع 1165.75 جنيه.
  • الشراء 1163.5 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

 

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة 

  • البيع 21760 جنيه.
  • الشراء 21720 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة 

  • البيع 1981$.
  • الشراء 1980$.
  • بمعدل صعود وصل إلى1 نقطة.

اقرأ أيضا 

أسعار الذهب في الصاغة اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم الجنية الذهب الذهب الصاغة سعر جرام الذهب جرام الذهب

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

موعد مباراة الأهلي القادمة في البطولات الدولية والعالمية

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

رابط معرفة اللجنة في الانتخابات الرئاسية 2024.. وأخر موعد لتغييرها

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قنوات ON ومنصة واتش إت

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الرابط والخطوات

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

محافظ بني سويف يهنئ عبد النبي حسن بلقب أفضل ليبرو في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلي يتسبب في انقطاع خدمة الهواتف في جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة