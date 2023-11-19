زاد البحث عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث العالمية، وذلك مع الارتفاعات الجنونية التي تشهدها الأسواق المحلية مع توترات الأوضاع في قطاع غزة حيث يجدها الراغبين في ادخار أموالهم ملاذ أمن في ظل الأزمة المالية الحالية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة

يرغب الكثيرين من المواطنين في معرفة سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة المصرية وذلك لاستثمار مدخراتهم للحفاظ على قيمتها حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاع في البورصة العالمية بنحو 42 دولار بنسبة 2.2% حيث استقرت الأوقية عند مستوى 1981 دولارا بينما كسر عيار الـ 24 في الأسواق المحلية حاجز الـ 3000 جنيه منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأظهرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية ارتفاع بنحو 13 ألف طلب لتسجل 231 ألاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر مما يحفز الفيدرالي الأمريكي إنهاء دورة التشديد النقدي الذي ينتهجها خلال الشهور الماضية وإليكم الأسعار بالتفصيل في الصاغة المصرية:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 3108.5 جنيه.

الشراء 3102.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2849.5 جنيه.

الشراء 2844.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2720 جنيه.

الشراء 2715 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2331.5 جنيه.

الشراء 2327.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1813.25 جنيه.

الشراء 1810 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1554.25 جنيه.

الشراء 1551.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1165.75 جنيه.

الشراء 1163.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 21760 جنيه.

الشراء 21720 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1981$.

الشراء 1980$.

بمعدل صعود وصل إلى1 نقطة.

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