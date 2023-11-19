الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم وسعر الجنيه الذهب

سبيكة ذهب
سبيكة ذهب

سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرامات خلال تعاملات اليوم ارتفاعات جديدة متأثرة بارتفاع سعر جرام الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاع جديد، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم وسعر الجنيه الذهب.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

  • سجل سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم،  وزن 10 جرام : 33850 جنيه.  وجاء سعر سبيكة ذهب 10 جرام للشركات الأخرى كالتالي:
  • سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى: 33265 جنيه
  • سعر سبيكة ذهب 10 جرام Swiss Gold: 34870 جنيه
  • سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 من سويس جولد SWISS GOLD : 33960 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم 

  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركة لازوردي إيجيبت LAZURDE : 23285 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 23285 جنيه
  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 23630 جنيه.
  • جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 24570 جنيه.
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام: 23500 جنيه

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

سجل الذهب عيار 21 اليوم ارتفاع جديد بنحو 5 جنيهات، فسجل الذهب عيار 21  2715 جنيه للشراء، و2720 للبيع، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية: 

  • الذهب عيار 24: بيع 3،097 جنيه، وللشراء 3،109 جنيه.
  • الذهب عيار 22: بيع 2،839 جنيه، وللشراء 2،850 جنيه.
  • الذهب عيار 18: بيع 2،323 جنيه، وللشراء 2،331 جنيه.
  • الذهب عيار 14: بيع 1،807 جنيه، وللشراء 1،813 جنيه.
  • الذهب عيار 12: بيع 1،549 جنيه، وللشراء 1،554 جنيه.
  • الاونصة: بيع 96،321 جنيه، وللشراء 96،677 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 21،680 جنيه، وللشراء 21،760 جنيه.
  • الكيلو/: بيع 3،097،143 جنيه، وللشراء 3،108،571 جنيه.
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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في مصر

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