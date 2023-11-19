سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم وسعر الجنيه الذهب

سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرامات خلال تعاملات اليوم ارتفاعات جديدة متأثرة بارتفاع سعر جرام الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاع جديد، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم وسعر الجنيه الذهب.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

سجل سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم، وزن 10 جرام : 33850 جنيه. وجاء سعر سبيكة ذهب 10 جرام للشركات الأخرى كالتالي:

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى: 33265 جنيه

سعر سبيكة ذهب 10 جرام Swiss Gold: 34870 جنيه

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 من سويس جولد SWISS GOLD : 33960 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركة لازوردي إيجيبت LAZURDE : 23285 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 23285 جنيه

جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 23630 جنيه.

جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 24570 جنيه.

جنيه ذهب وزن 8 جرام: 23500 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل الذهب عيار 21 اليوم ارتفاع جديد بنحو 5 جنيهات، فسجل الذهب عيار 21 2715 جنيه للشراء، و2720 للبيع، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية: