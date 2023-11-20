ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

ننشر لكم سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات بمقارنة بمستهل التعاملات الصباحية.

ويتساءل الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب والجنيه الذهب وسبائك الذهب يوميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب عيار 24 الآن نحو 3125.75 جنيه للبيع، و3114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22



بلغ سعر الذهب اليوم عيار 22 ليصل إلى 2865.25 جنيه للبيع، و2854.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21



وسجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، نحو 2735 جنيه للبيع، و2725 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18



وجاء سعر الذهب عيار 18 محققا نحو 2344.25 جنيه للبيع، و2335.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14



سجل سعر الذهب عيار 14 قيمة 1823.25 جنيها للبيع، و1816.75 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 12



ووصل سعر الذهب عيار 12 إلى 1562.75 جنيه للبيع، و1557.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9



بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 قيمة 1172.25 جنيه للبيع، و1167.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 20 نوفمبر إلى 21880 جنيها للبيع، و21800 جنيها للشراء.

سعر سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام، حوالي 3126 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام، حوالي 7815 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام، حوالي 15.630 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام، حوالي 31.260 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام، نحو 62.520 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام، نحو 97.218.6 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام، نحو 156.300 جنيه.