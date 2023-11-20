سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع قرب موعد الزفاف والمناسبات يحرص الكثير من الشبآب على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث أعلنت الشعبة العامة للذهب وكذلك محلات الصاغة، سعر جرام الذھب اليوم بمصر وعالميًا، في بداية التعاملات، نحو مبلغ 2710 جنيهات بالنسبة لعيار21 وهو الأوسع انتشارًا وتضاف لتلك الأسعار الضريبة والمصنعية قبل البيع للمواطن.

سعر الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

ترصد «الدستور» في السطور القادمة سعر الذهب اليوم في مصر، وذلك في بداية تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023، في محلات الصاغة وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر عيار 24 نحو 3095 جنيهًا، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر عيار21 الأوسع انتشارًا نحو 2710 جنيهات للشراء، تضاف إليه المصنعية والضريبة قبل البيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 20 نوفمبر عيار 18، في الوقت الحالي نحو 2323 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر عيار 14 نحو 1807 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل اليوم الإثنين 20 نوفمبر سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي مبلغ 21 ألفا و680 جنيها.

سعر الذهب عالميًا اليوم الإثنين 20 نوفمبر

وسجل سعر الأوقية اليوم الإثنين 20 نوفمبر في الأسواق العالمية عند مستوى 1981 دولارا للشراء و1980.5 للبيع.

الطلب على الذهب عالميًا

يحتفل ملايين الأشخاص بالهند في مهرجان ديوالي الذي سيستمر خمسة أيام وسيعد حدثًا مهمًا لسوق الذهب العالمي، حيث ستعد الهند واحدة من أكبر الدول المستهلكة للذهب بالعالم وغالبًا ما سيتم تقديم المعدن الثمين كهدية في الاحتفالات.



انخفاض أسعار الذهب وتكون بداية الشهر ساعدت على ستزايد الطلب على الذهب بالهند استعدادًا للاحتفالات، وهو ما قد دفع الأسواق إلى توقع تأثير قوي لهذا الاحتفال على الطلب على الذهب.

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وتشير التوقعات إلى أنه سترتفع مبيعات الذهب في الهند خلال فترة المهرجان بنسبة حوالي 20% إلى 22%، الأمر الذي يؤدي لارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 25% إلى 30% وتكون مقارنة مع العام الماضي.