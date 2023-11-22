ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 فى مصر

يتصدر السؤال عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في مصر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المصريون بشراء المعدن الأصفر في ظل تذبذب مؤشرات البورصة وتدهور العملات الأجنبية بسبب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والحرب على غزة لذا هناك إقبال على شرائه كونه وعاء ادخاري آمن وزينة وخزينة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في مصر



وفي بداية التعاملات سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في مصر ارتفاعًا في الأسواق العالمية، بفضل تراجع الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة، ويتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة.

سعر المعدن الأصفر عيار 24 اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

سجل الذهب عيار 24 زيادة جديدة العيار الأكثر إقبالا الذي يعتبر أعلى سعر للجرام في مصر، حيث وصل إلى 3195 جنيهًا، ويجب الإشارة إلى أن هذا العيار هو الأقل تشكيلًا في مصر بسبب جودته العالية.

سعر المعدن الأصفر عيار 21 اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 21، فقد استمر في الارتفاع طوال اليوم بسبب ارتفاع السعر العالمي ليصل إلى 2795 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

سعر المعدن الأصفر عيار 18 اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2396 جنيهًا في في بداية تعاملات اليوم و العيار الأكثر مبيعا في الوجه البحري.

سعر جنية الذهب "وزن 8 جرام"

ومن جانبه ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 22360 جنيهًا، حيث يزن 8 جرامات من عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 إلى حوالي 99045 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 وعليها إقبال كبير في تلك الفترة للإدخار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 صباح اليوم حوالي 3.195 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالدولار

أرتفع سعر الذهب في تعاملات الفوركس بنسبة 0.6% ليصل إلى 1988.29 دولار للأوقية (الأونصة).

إقرأ أيضًا: سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى مصر