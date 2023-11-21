الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر بسوق الصاغة دون مصنعية

الذهب
الذهب

شهدت سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر قفزة غير مسبوقة، حيث كسر عيار 21 الأكثر تداولا حاجز الـ 2800 جنيه في التعاملات المسائية، بينما كسر عيار 24 حاجز 3200 جنيه للجرام، استمرارا لمسلسل الارتفاعات وعدم إستقرار  أسعار الذهب في مصر اليوم وخلال الفترة الماضية.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر 
 

نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر الذي وصل إلى أقصى ارتفاع له منذ نهايات شهر أبريل الماضي والذي كسر فيه حاجز 2790 جنيه للجرام عيار 21،  وقارب على 2800 جنيه، وبدء منذ بداية شهر مايو بالانخفاض التدريجي حتى وصل خلال الأشهر الماضية لأدنى مستوياته عند 2150 جنيها وفي الشهر الجاري عاود الارتفاع حتى وصل لأرقام غير مسبوقة.

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وتوقعات الأسعار القادمة

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

و سجل الذهب عيار 18 اليوم في آخر تحديث له 2404 جنيهات للجرام الواحد دون أضافة سعر المصنعية والضريبة على قطعة المشغولات.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

أما الذهب عيار 21 والذي تتوافر منه المشغولات والعملات الذهبية فقد سجل في آخر تحديث له اليوم نحو 2805 جنيهات للجرام دون إضافة سعر المصنعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

وسجل الذهب عيار 24 وهو الأعلى سعرا نظرا لأنه الاكثر نقاءا ويتوافر منه السبائك الذهبية والتي تتوفر للمستهلكين بغرض الإستثمار والادخار نحو 3206 جنيهات للجرام بدون إضافة سعر المصنعية.

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سعر جنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في آخر تحديث لعيار 21 والذي تتأثر بحركته أسعار العملات المعدنية حيث سجل جنيه الذهب 22400 جنيه والجنيه الذهبي يكون بوز 8 جرامات من عيار 21.

سعر العملات الذهبية اليوم 

ويسجل سعر نصف جنيه الذهب 11200 وهو بوزن 4 جرامات من العيار ذاته ويتوافر أيضا عملة ربع جنيه الذهب وهو بسعر 5600 جنيه وذلك بدون أضافة سعر المصنعية كما تتوفر فئة 5 جنيهات ذهب.

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى مصر

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

 

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية في آخر تحديث لها اليوم نحو 2001 دولار للأونصة.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وتوقعات الأسعار القادمة

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