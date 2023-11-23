سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب في مصر من الموضوعات الشائكة في الوقت الحالي بعد الارتفاعات الهائلة التي شهدها المعدن الأصفر على مدار الأسابيع الماضية، مع التوقعات باستمرار هذا الارتفاع ولا أمل في انخفاضه خلال أيام قريبة.

نعرض في التقرير التالي آخر ما وصل إليه سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في مصر، وفق منصات تداول أسعار الذهب مع مراعاة الاختلافات الطفيفة في الأسعار من صائغ لآخر.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 3120 جنيها وللشراء 3143 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2860 جنيها وللشراء 2881 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 2730 جنيها وللشراء 2750 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2340 جنيها وللشراء 2357 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1820 جنيها وللشراء 1833 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1560 جنيها وللشراء 1571 جنيها.

سعر الأونصة للبيع 97032 جنيها وللشراء 97743 جنيها.

سعر الجنيه الذهب للبيع 21840 جنيها وللشراء 22000 جنيه.

سعر الكيلو من اللذهب للبيع 3120000 جنيه وللشراء 3142857 جنيها.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 24 239.58 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 22 219.61 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 21 209.63 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 18 179.68 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 14 139.75 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بيع 7،451.63 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب شراء 7،455.38 ريال سعودي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في معاملات البنك المركزي المصري 8.2200 جنيه للشراء 8.2545 جنيه للبيع.