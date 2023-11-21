أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بورصة الدواجن

هناك الكثير من المهتمين بتربية الدواجن، حيث يقوم عدد من ربات المنازل بتربية الكتاكيت في المنزل، حيث يبحث الكثير من المستلكهين بشكل يومي عن أسعار الكتاكيت والتي شهدت تراجع بشكل نسبي منذ بداية الأسبوع الجاري.

ونستعرض في السطور التالية وفقا إلي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

سجلت أسعار كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم داخل بورصة الدواجن.

بينما بلغ سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 22.25 جنيه.

تراجع سعر كتكوت ساسو عمر يوم 21 جنيها.

تراجع سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 21 جنيها.

تراجع سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 11جنيها.

كما بلغ ارتفع سعر كتكوت هجين عمر يوم لتسجل 16 جنيها.

بينما ارتفع سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم لتسجل 18 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم 19 جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

تراجع سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 33.50 جنيه.

ارتفع سعر تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم ليسجل 41 جنيه.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

ارتفع سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ليسجل 54 جنيه.

أسعار كتكوت الرومي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه و 103.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار تسجل 30 جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب تسجل 26جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي تسجل 29جنيه.