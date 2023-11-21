الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

هناك الكثير من المهتمين بتربية الدواجن، حيث يقوم عدد من ربات المنازل بتربية الكتاكيت في المنزل، حيث يبحث الكثير من المستلكهين بشكل يومي عن أسعار الكتاكيت والتي شهدت تراجع بشكل نسبي منذ بداية الأسبوع الجاري.

ونستعرض في السطور التالية وفقا إلي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

سجلت أسعار كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم داخل بورصة الدواجن.

بينما بلغ سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم   22.25 جنيه.

تراجع سعر كتكوت ساسو عمر يوم  21 جنيها.

تراجع  سعر كتكوت ساسو بيورعمر  يوم  21 جنيها.

تراجع سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم  11جنيها.

كما بلغ ارتفع  سعر كتكوت هجين عمر  يوم لتسجل 16 جنيها.

بينما ارتفع سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم  لتسجل 18 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم  19 جنيها.

تراجع طفيف في أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 20-11-2023

تراجع طفيف.. أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 13-11-2023 في بورصة الدواجن

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

تراجع سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر  يوم 33.50 جنيه.

ارتفع سعر تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم ليسجل 41 جنيه.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم  مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

ارتفع سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ليسجل 54 جنيه.

أسعار كتكوت الرومي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر  يوم  مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه  و 103.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار تسجل 30 جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب تسجل 26جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي تسجل 29جنيه.

الكتاكيت أسعار كتكوت عمر سعر كتكوت أبيض سعر كتكوت ساسو سعر كتكوت بلدي حر ارتفع سعر كتكوت هجين سعر كتكوت جيل ثاني

مواد متعلقة

تراجع طفيف في أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 20-11-2023

تراجع طفيف.. أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 13-11-2023 في بورصة الدواجن

عمر يوم.. أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مين اللى قتل الحلو؟

ملحمة إنسانية جديدة تقودها القاهرة.. القصة الكاملة لنقل الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”