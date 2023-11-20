تراجع طفيف في أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 20-11-2023

هناك تراجع طفيف في أسعار الكتاكيت سواء في الشركات أو في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20 نوفمبر، حيث تعتبر الكتاكيت من مدخلات الإنتاج للدواجن، وأسعارها تنعكس بشكل مباشر علي السعر النهائي للدواجن.

وفي التقرير التالي ترصد الدستور في نشرتها اليومية أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 20 نوفمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20 نوفمبر

كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم بدلًا من 32 جنيها في الكتكوت عمر يوم.

بلغ سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 22.25 جنيه.

بينما سجل كتكوت ساسو عمر يوم 22 جنيها.

قدر سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 23 جنيها.

بلغ سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 11 جنيها و12 جنيها.

كتكوت هجين عمر يوم ما بين 15 جنيها و16 جنيها.

بينما سجل كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 18 جنيها و19 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 18 جنيها و19 جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم الأثنين 20 نوفمبر

كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 35.50 جنيه

تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم 39.50

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

أسعار كتكوت الرومي اليوم الاثنين 20 نوفمبر

كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه و 103.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار تسجل 30 جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب تسجل 26جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي تسجل 29جنيه.