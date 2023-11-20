شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء من الدواجن بمقدار 1.3 مليار دجاجة سنويًا

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية على الرغم من زيادة أسعار الأعلاف التي تعتبر المؤثر الأول والأساسي في أسعار الدواجن، حيث تشهد صناعة الدواجن تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الدواجن.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ارتفاع أسعار الأعلاف يعتبر عاملاً رئيسيًا في زيادة تكاليف إنتاج الدواجن، وهذا يؤدي إلى زيادة تكلفة شراء وتغذية الدواجن وبالتالي يمكن أن يؤثر على أسعار المنتجات الدواجنية، حيث يواجه المربون صعوبات في تحمل تكاليف إضافية لشراء الأعلاف بأسعار مرتفعة مما يؤثر على إنتاجية الدواجن، حيث إن مصر تستورد ما يقرب من 95% من الأعلاف من الخارج.

لدينا اكتفاء من الدواجن بمقدار 1.3 مليار دجاجة سنويًا

وأشار السيد إلى أن أسباب رتفاع أسعار الأعلاف مرتبط بالسعر العالمي، حيث شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا كبيرًا، مما أثر على أسعار الأعلاف في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن التأثير في ارتفاع أسعار الدواجن لم يظهر في الوقت الحالي، حيث إن الأسعار التي توجد في الأسواق الآن هي أسعار كانت بها الأعلاف منخفضة، فبالتالي من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الدورة القادمة والتي تكون بعد 60 يومًا من الآن، خاصة في ظل الفترة التي شهدت فيها أسعار الكتاكيت ارتفاعًا غير مسبوق.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن لدينا مخزونا من الأعلاف يكفي حتى 3 شهور من الآن، لافتًا إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.3 مليار دجاجة سنويًا وهي تكفي السوق مع حجم القوة الشرائية للمواطن الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير خامات الأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأما عن تراجع أسعار الكتاكيت، فأوضح أن أسعار الكتاكيت تعتمد على العرض والطلب، حيث شهدت الكتاكيت إقبالًا كبيرًا عليها خلال الفترة الماضية نتيجة تحسن الأحوال الجوية وتقليل حالات النفوق، وتراجعت أسعار خامات الأعلاف في نفس الفترة، مما جعل هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الكتاكيت لدخول دورات جديدة، وبدأت الآن في التراجع في الأسعار نتيجة تراجع الإقبال عليها مع ارتفاع أسعار الأعلاف.