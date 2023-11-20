قال ماهر نسيم، عضو اتحاد منتجي الدواجن، وعضو شعبة بيض المائدة في الاتحاد، إن المتحكم في أسعار البيض هو العرض والطلب بشكل أساسي، ولكن هناك عوامل أساسية تؤثر في أسعار البيض وهي الخامات. فقد شهدت الخامات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له تأثير على المنتج النهائي. ارتفعت أسعار فول الصويا 13 ألف جنيه في أسبوع، حيث كانت تسجل منذ أسبوع سعر 22 ألف جنيه، واليوم تصل إلى 35 ألف جنيه.

وأوضح نسيم في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هناك تخوف من عودة أزمة الدواجن مرة أخرى كما كانت قبل سنة، مشيرًا إلى أنه يجب السيطرة على العشوائية في صناعة الدواجن من خلال السيطرة على السوق. حيث إن المستوردين هم المتحكمون في الخامات من خلال تخزينها والبيع بالأسعار التي يحددها المستوردين، وهذا يؤثر بشكل كبير على السوق.

شعبة بيض المائدة تناشد التموين والزراعة بزيادة الإفراجات عن خامات الأعلاف

وناشد ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة زيادة واردات خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول الصويا، للسيطرة على السوق، مشيرًا إلى أن سوق بيض المائدة يشهد تراجعا في العملية الإنتاجة قد تصل إلى 60% حيث يعمل القطاع بـ40% من الطاقة الإنتاجية لها.

وأضاف أنه يعتبر المستورد المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يعتمد قطاع الدواجن على منتج كبير يمثل 25% فقط من الصناعة، وصغار المربين الذين يمثلون 75% منها، ويعتبر مصدر الأزمة جشع المستوردين وأصحاب مصانع الأعلاف، حيث وقع صغار المربين في فخ ارتفاع أسعار الأعلاف المصنعة بسبب زيادة سعر الذرة في السوق.