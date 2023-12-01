الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: صادرات النفط تسجل 8.512 مليار دولار فى نوفمبر

النفط
النفط

أعلن العراق، مساء اليوم الجمعة، أن معدل صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و433 الف برميل يوميا من الموانئ جنوبي البلاد في محافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد). 

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية وزع مساء اليوم أن صادرات البلاد النفطية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 8 مليارات و512 مليون دولار.وأشار البيان إلى أن سعر برميل النفط العراقي سجل أكثر من 82 دولار لكل برميل.

ومازالت صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر الخط العراقي التركي إلى ميناء جيهان متوقفة منذ شهر مارس الماضي.

وتوجد خلافات بين الحكومة العراقية والشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم من جهة ومع الحكومة التركية من جهة أخرى التي تمنع استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

العراق النفط صادرات النفط النفط الخام البصرة

مواد متعلقة

إلغاء أكثر من 100 رحلة سفر ووصول بمطار ميونخ بسبب الطقس

مؤشرات "وول ستريت" تتراجع

ماكرون يدعو مجموعة السبع للتوقف عن استخدام الفحم قبل 2030

"القسام" تقصف أسدود برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

الملك تشارلز يحث على إصلاح أضرار البيئة

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

ألمانيا تطالب ببذل الجهود لاستئناف الهدنة فى غزة

عاجل.. رئيس الأركان الإسرائيلى لـ«بلينكن»: العملية فى غزة قد تستمر بضعة أسابيع

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس