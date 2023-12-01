العراق: صادرات النفط تسجل 8.512 مليار دولار فى نوفمبر

أعلن العراق، مساء اليوم الجمعة، أن معدل صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و433 الف برميل يوميا من الموانئ جنوبي البلاد في محافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية وزع مساء اليوم أن صادرات البلاد النفطية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 8 مليارات و512 مليون دولار.وأشار البيان إلى أن سعر برميل النفط العراقي سجل أكثر من 82 دولار لكل برميل.



ومازالت صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر الخط العراقي التركي إلى ميناء جيهان متوقفة منذ شهر مارس الماضي.



وتوجد خلافات بين الحكومة العراقية والشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم من جهة ومع الحكومة التركية من جهة أخرى التي تمنع استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.