الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غاز مصر" تنفى حدوث تسريب فى منطقة القرية الذكية

منطقة القرية الذكية
منطقة القرية الذكية

كشفت شركة غاز مصر عن حقيقة حدوث تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المجاورة لها، كما أُشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها، موضحة أن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي، والتي يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.
 

وقال المهندس وائل جويد، رئيس الشركة، إن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكل مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تمامًا وتعمل بكامل كفاءتها، وليس هناك أي تسريب غاز.

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