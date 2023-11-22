لم يختنق أحد.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة عن سبب انتشار رائحة غاز في القرية الذكية، اليوم الأربعاء.

بداية الواقعة كانت بحالة من الذعر سادت بين الموظفين في القرية الذكية وانتشار أنباء عن إخلاء جميع الموظفين من مباني القرية.

وأفادت تحريات رجال الأمن بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بأنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة حالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحرّكت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ.

وتبين أن شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعثت منها تلك الرائحة.

والتقت قوات الأمن صاحب مصنع الغاز الذي أكد عدم حدوث انفجار أو تسريب وأن تلك الرائحة نتيجة إجراء صيانة التانكات.

وعن وجود حالات اختناق، أكدت التحريات أن مديرية الأمن لم تتلق بلاغات بحالات إصابة أو وفاة، وأن سيارات الإسعاف تواجدت بالقرية الذكية كحالة طوارئ كما لم تُخل القوات أي مؤسسات.

وأشارت إلى أن قرارات صرف موظفين مبكرًا من بعض المؤسسات "قرارات داخلية".

وتم تحرير محضر، وجارٍ متابعة الحالة الأمنية.