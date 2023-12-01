الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حماس وولاء للوطن.. عمال بتروجت يشاركون في الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أبدى العاملون في شركة بتروجت، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، حماسهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج. 

عمال بتروجت يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالخارج

وقام العاملون المصريين في المشروعات الجارية بدول السعودية، والعراق، والإمارات بالتوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية التي أعدتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج لأداء واجبهم الوطني بالتصويت.

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وفي هذا السياق، دعا محمد جبران، رئيس نقابة البترول ورئيس اتحاد عمال مصر، العاملين المصريين في جميع الدول إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات. 

يحرصون على المصلحة العليا للوطن

كما شدد على أهمية إرسال رسالة قوية للعالم بأن أبناء الشعب المصري، سواء في الداخل أو الخارج، يحرصون على المصلحة العليا للوطن.

ملحمة حب وولاء للوطن

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن ثقته الكاملة في أن العاملين المصريين بالخارج سيسهمون بقوة في صناعة ملحمة حب وولاء للوطن من خلال مشاركتهم الفعّالة في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويتوجب على المصريين المقيمين بالخارج التصويت في الفترة المحددة لضمان إسهامهم في تحديد مستقبل البلاد.

 

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