الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الدستور» ترصد مشاركة المصريين بأمريكا في الانتخابات الرئاسية 2024 ( فيديو)

مشاركة المصريين بأمريكا
مشاركة المصريين بأمريكا في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إقبالا كثيفًا من المصريين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المواطنون المصريون رافعين أعلام مصر، ولافتات  تحيا مصر أمام أماكن الاقتراع الانتخابية. 

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رغم الطقس السيئ.. المصريون في النمسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

السفارة المصرية الولايات المتحدة الامريكية أعلام مصر مصر المصريون

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