«الدستور» ترصد مشاركة المصريين بأمريكا في الانتخابات الرئاسية 2024 ( فيديو)

شهدت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إقبالا كثيفًا من المصريين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المواطنون المصريون رافعين أعلام مصر، ولافتات تحيا مصر أمام أماكن الاقتراع الانتخابية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.