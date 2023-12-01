رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

قالت سحر رمزي، رئيس الجالية المصرية في هولندا، إن نتائج التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج قد تكون لها مؤشرات على نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.

وأضافت خلال استضافتها على شاشة "ON"، أن الإقبال في هولندا لا يوصف إلا بالتاريخي، مشيرة إلى أن المصريين حوّلوا اليوم الأول من التصويت لعرس حقيقي.

وأوضحت "رمزي" أنه تم توفير عدد من وسائل النقل؛ للتيسير على الناخبين، مشيرة إلى أن السفارة تعمل بشكل متعاون من أجل تيسير عملية التصويت على الناخبين، في الانتخابات الرئاسية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).