الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قالت سحر رمزي، رئيس الجالية المصرية في هولندا، إن نتائج التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج قد تكون لها مؤشرات على نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.

وأضافت خلال استضافتها على شاشة "ON"، أن الإقبال في هولندا لا يوصف إلا بالتاريخي، مشيرة إلى أن المصريين حوّلوا اليوم الأول من التصويت لعرس حقيقي.

وأوضحت "رمزي" أنه تم توفير عدد من وسائل النقل؛ للتيسير على الناخبين، مشيرة إلى أن السفارة تعمل بشكل متعاون من أجل تيسير عملية التصويت على الناخبين، في الانتخابات الرئاسية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

رئيس الجالية المصرية في هولندا رئيس الجالية المصرية هولندا ON E التصويت نتائج التصويت

مواد متعلقة

شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان يتابع ملف الطائرة الروسية

شريف فتحى لـ"الشاهد": استقبلت أول أيامى بالوزارة باختطاف طائرة لقبرص

شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد": كيف أدار حادثة الطائرة الروسية مع الرئيس السيسى؟

شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه الأول الرئيس السيسى

وزير الطيران المدنى الأسبق لـ"الشاهد": المهندس إبراهيم محلب اختبرنى قبل أن أتولى مهامى

ناشط حقوقى: دعم القضية الفلسطينية ليس جديدًا على مصر

راجي الصوراني: أحداث قطاع غزة "نكبة جديدة"

"الخلالي": حذف "ميتا" لحلقة "في المساء مع قصواء" انتهاك فج لحقنا في العمل

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس