سفير مصر بموريتانيا: إقبال كثيف على لجان الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال السفير خالد يوسف، سفير مصر بدولة موريتانيا، إن أبناء الجالية المصرية توافدوا على لجان الاقتراع منذ التاسعة صباحًا؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد السفير خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين في موريتانيا على أتم استعداد للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات، موجّهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها المبذولة لحل المعوقات التي تقف أمام العملية الانتخابية بالخارج، حيث تم العمل على حل أزمة صعوبة إدخال الرقم القومي الخاص بالجالية المصرية في موريتانيا سريعًا.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).