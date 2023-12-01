الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بباريس: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى واستحقاق دستورى

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

قال السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، إن الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الخارج، اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا، ويتعين على جميع المواطنين المصريين في الخارج المشاركة فيه بفاعلية وكثافة من أجل المساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر، واختيار قيادتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأشار السفير علاء يوسف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى انتهاء السفارة في باريس من كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال المواطنين الذين يدلون بأصواتهم، واستعدادها لتذليل مختلف العقبات أمام ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي والاجابة عن مختلف استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية. 

وأوضح أن السفارة تفتح أبوابها على مدار الأيام الثلاثة من عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء (بتوقيت فرنسا)، وبما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. 

وأكد أن السفارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل قيام ذوي الاحتياجات الخاصة بالانتخاب، فضلا عن إتاحة بطاقات اقتراع خاصة وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل قيام الأخوة المواطنين المكفوفين بالإدلاء بأصواتهم أيضا.

ونوه سفير مصر في فرنسا إلى أهمية تأكد المواطنين بشكل مسبق من كونهم مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية. 

ولفت السفير علاء يوسف إلى حرص وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا الأسبوع الجاري، على تفقد الاستعدادات الخاصة بالسفارة في باريس، والوقوف بشكل مباشر على جاهزية هذه اللجنة لاستقبال الناخبين المصريين، وتوفير أماكن انتظار ملائمة وتيسير إجراءات دخول المواطنين من أجل الانتهاء بشكل سلس من إجراءات الإدلاء بأصواتهم.

تعزيز ثقافة المشاركة السياسية

كما دعا السفير علاء يوسف، جموع المواطنين المصريين المقيمين في فرنسا إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وتشجيعهم على حث المواطنين المصريين في أوساطهم المختلفة على المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية وفقا للحقوق التي كفلها الدستور والقانون المصري في هذا الشأن.

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تأتي تصريحات السفير علاء يوسف بعد انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، والتي بدأت اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وبدأ أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار بالتوافد إلى مقر السفارة، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضم أربعة أسماء، هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

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