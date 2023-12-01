الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رغم الطقس السيئ.. المصريون في النمسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا، اليوم الجمعة، على مقر السفارة في العاصمة فيينا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت اليوم الجمعة، وتستمر لـ 3 أيام.

وحرص السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا، وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام محمد البحيري، على تقديم كافة التسهيلات؛ لتشجيع أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم. 

ومن المتوقع أن يزداد الإقبال على عملية التصويت خلال اليومين المقبلين "عطلة نهاية الأسبوع في النمسا".

سوء الأحوال الجوية وهطول الثلوج بغزارة

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الثلوج بغزارة حرص عدد من أبناء الجالية على الحضور والإدلاء بأصواتهم.

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وسبق التصويت فترة من المؤتمرات التشجيعية التي نظمها أبناء الجالية في كيانات وروابط مختلفة في مقدمتها النادي المصري في فيينا واتحاد المصريين في ليوبن، والتي عكست رغبة قطاع كبير في المشاركة والإدلاء بأصواتها؛ لدعم التجربة الديمقراطية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في مصر.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء احتفالية، توافد الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، مع انطلاق ساعات اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج  في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقار لجان الانتخاب للتصويت.

كما تزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

الجالية المصرية في النمسا العاصمة فيينا الانتخابات الرئاسية الإدلاء بأصواتهم سوء الأحوال الجوية

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