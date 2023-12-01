الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بألمانيا: 3 لجان لاستقبال الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

قال خالد جلال، السفير المصري بألمانيا، إن ألمانيا فيها 3 لجان لاستقبال المصريين المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية، الأولى في برلين، والثانية في القنصلية العامة في هامبورج، والثالثة في القنصلية العامة في فرانكفورت، وتعمل أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نرحب باستقبال الناخبين من التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بدون توقف، نرحب بكل المصريين المقيدين في جداول الانتخابات، ونطلب ممن يرغبوا بالإدلاء بأصواتهم يحملوا بطاقة رقم قومي صالحة أو منتهية أو جواز سفر ساري أو مثبت فيه الرقم القومي.

واختتم: "نرحب بجميع أبناء الجالية المصرية، ونأمل أن يستثمروا الفرصة ليقوموا بواجبهم ويمارسوا حقهم في اختيار رئيس الجمهورية للسنوات الست المقبلة، ونأمل أن يكلل العمل بالنجاح لما فيه خير مصر وشعبها". 

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

المانيا جداول الانتخابات الرئاسية برلين القنصلية العامة هامبورغ فرانكفورت

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