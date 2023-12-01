مشاركة واسعة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بماليزيا (فيديو)

توافدت أعداد كبيرة على مقر السفارة المصرية في دولة ماليزيا، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع اليوم الأول للعرس الانتخابي بالخارج.

وشهدت الشوارع المجاورة للسفارة المصرية بماليزيا، توافدًا مصريًا بالأعلام واللافتات، فضلًا عن تنظيم مسيرات شعبية للمصريين المقيمين بالخارج، وإقبالًا كبيرًا من قبل الجالية المصرية بماليزيا للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقد حرص المواطنون فيها على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر"، وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو تسوده الفرحة والمحبة.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالخارج

كانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، فتضم كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).