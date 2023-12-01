الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية.. توافد كثيف لأبناء الجالية المصرية فى جنيف للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهد مقر القنصلية المصرية في جنيف، عقب انتهاء صلاة الجمعة، توافدًا كثيفًا لأبناء الجالية المصرية في جنيف وما حولها من مناطق القطاع الفرنسي من سويسرا؛ وذلك للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية.

وأكد المشاركون أن هذا اليوم هو يوم وطني بامتياز، وأنه من واجب كل مواطن مصري في الخارج التوجه إلى صناديق الانتخاب والوفاء بالاستحقاق الدستوري.

وخصصت الجالية المصرية في جنيف، حافلة بعد صلاة الجمعة؛ لنقل المتوجهين للإدلاء بأصواتهم في مقر القنصلية، وذلك من المسجد الكبير في جنيف، وبهدف التيسير عليهم في الوصول والتنقل، خاصة أن اليوم الجمعة هو يوم عمل، في الوقت الذي يتوقع أن تتزايد كثافة المتوجهين إلى لجنة الاقتراع في فترة ما بعد انتهاء الأعمال اليوم، حيث تفتح اللجنة أبوابها حتى التاسعة مساءً.

كما ينتظر أن يتوافد العدد الأكبر من المصوتين، خلال عطلة نهاية الأسبوع غدًا وبعد غد.

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أعضاء الجالية المصرية فى أوغندا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية

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الانتخابات الرئاسية.. المصريون فى إثيوبيا يدلون بأصواتهم (صور)

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

القنصلية المصرية في جنيف القطاع الفرنسي من سويسرا الاستحقاق الانتخابي المسجد الكبير في جنيف الجالية المصرية

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