الجالية المصرية في السنغال تنظم وقفة بـ"علم مصر" أمام لجان الانتخابات (فيديو)

شهدت سفارة جمهورية مصر العربية في السنغال توافد عدد من المصرين بلجان الإنتخاب من أجل المشاركة في اليوم الأول بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية، وفقًا لما نشرته قناة ON E.

وأظهر المصرين المشاركين في التصويت مشاعر الحب والتعزيز بالوطن، حيث نظمت الجالية المصرية في السنغال وقفة بـ"علم مصر" من أمام لجان الانتخابات بالسفارة.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري، حيث حق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.