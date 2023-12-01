اتحاد المصريين في الإمارات: 350 ألفًا من أبناء الجالية المصرية يحق لهم التصويت بالانتخابات

قال الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين في دولة الإمارات، إن اللجنة الانتخابية بدأت عملها في التاسعة صباحًا، وشهدت إقبالًا شديدًا من مختلف الفئات العمرية، وذوي الهمم، والشباب؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رأفت، خلال استضافته بقناة "ON"، أن الجالية المصرية في دولة الإمارات تُقدَّر بـ500 ألف من بينهم 350 ألفًا فقط من يحق لهم التصويت.

وأشار إلى أنه تم توفير عدد من الحافلات من أجل توصيل الناخبين والتيسير عليها خلال أيام التصويت.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، أن فريق العمل في السفارة متعاون بشكل كبير، حيث يتم التواصل مع الناخبين لإزالة أي معوقات خلال العملية الانتخابية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).