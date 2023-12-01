المصريون بالخارج يحتفلون بانطلاق العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

نظم عدد كبير من المصريين في الخارج وقفات احتفالية أمام مقر لجان الانتخابات الرئاسية، لانتخاب رئيس الجمهورية 2024، في عملية التصويت التي بدأت اليوم الجمعة لمدة 3 أيام.

ووقف المصريون أمام اللجان رافعين الأعلام، وهم يغنون الأغاني المصرية الحماسية لدعوة غيرهم من المواطنين للنزول إلى الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.