الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

5 مليارات جنيه إيرادات ورش "بتروجت" داخل وخارج مصر خلال 2023

ورش بتروجت
ورش بتروجت

استعرض المهندس وليد لطفى رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، برامج تطوير ورفع كفاءة معمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية والذى يمثل ميزة تنافسية قوية لقطاع البترول داخل وخارج مصر حيث تم تطوير وتوسعة المعمل لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ويتولى المعمل حاليًا تأهيل المواد الخام المحلية  للشركات الروسية لاستخدامها في محطة الضبعة بدلا من استيراد تلك المواد من الخارج.

أعمال تصنيع المعدات 

وقال رئيس شركة بتروجت، خلال زيارة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروچت، إن أعمال تصنيع المعدات تطور ليصل من 6.8 طن عام 2021 إلى 12 طن عام 2023 وارتفاع أعمال تصنيع الهياكل المعدنية لذات المدة من 23 طنا عام 2021 ليصل لـ 40 طنا عام 2023.

البترول: تضاعف محطات غاز السيارات خمس مرات خلال التسع سنوات الماضية

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

5 مليارات جنيه إيرادات ورش بتروجت 

كما ارتفع حجم أعمال ورش بتروجت ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه فى عام 2021، وبلغ إجمالى أعمال التصنيع التى تم تنفيذها بالورش المركزية خلال الفترة من 2021 – 2023 ما قيمته 594 مليون دولار، من ضمنهم أعمال تصنيع متكاملة بورش بتروجت بقيمة 297 مليون دولار.

خطة الشركة المستقبلية لتطوير ورش التصنيع

كما استعرض المهندس وليد لطفي، خطة الشركة المستقبلية لتطوير ورش التصنيع والتى تضمنت استكمال تنفيذ المحاور الستة الأساسية للخطة بالإضافة إلى استحداث محور جديد تمثل فى تصنيع وتصدير المعدات الاستاتيكية، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التى تم تنفيذها لتحقيق هذا المحور ومن ضمنها التنسيق مع شركة سونطراك الجزائرية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الإستاتيكية بالجزائر من خلال ورش التصنيع التابعة لشركة سونطراك أو إنشاء ورش تصنيع جديدة مشتركة.

 أرامكو السعودية

كما تم التنسيق مع شركة لوبريف السعودية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الإستاتيكية، وتم بالفعل اعتماد الورش المركزية والتعاقد على تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية لصالح شركة لوبريف، بالاضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليًا من التنسيق مع شركة أرامكو السعودية بشأن إنشاء ورش تصنيع جديدة معتمدة من شركة أرامكو فى منطقة سبارك.

بتروجت شركة بتروجت ورش بتروجت وزارة البترول وظائف بتروجت قطاع البترول

مواد متعلقة

توطين الصناعة.. "البترول" تنشئ 6 ورش مركزية في مصر والعراق

مزايدات عالمية وإصلاحات.. مصر تكشف كنوزها في قطاع التعدين

مصر تعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي في البترول والغاز

تستمر لـ9 سنوات.. "سنتامين" تُطلق خطتها لزيادة إنتاجية الذهب بمنجم السكري

خطة مصر لزيادة إنتاج وتصدير الفوسفات.. هل تصبح مركزًا عالميًا؟

تقلبات في أسعار النفط.. توترات في الشرق الأوسط وأزمة صينية تثير القلق

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

الأكثر قراءة

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

5 مليارات جنيه إيرادات ورش "بتروجت" داخل وخارج مصر خلال 2023

ردا على ادعاءات "بوليتيكو".. كيف دحضت مصر مزاعم اضطهاد اليهود في المنطقة؟

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا