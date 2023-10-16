5 مليارات جنيه إيرادات ورش "بتروجت" داخل وخارج مصر خلال 2023

استعرض المهندس وليد لطفى رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، برامج تطوير ورفع كفاءة معمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية والذى يمثل ميزة تنافسية قوية لقطاع البترول داخل وخارج مصر حيث تم تطوير وتوسعة المعمل لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ويتولى المعمل حاليًا تأهيل المواد الخام المحلية للشركات الروسية لاستخدامها في محطة الضبعة بدلا من استيراد تلك المواد من الخارج.

أعمال تصنيع المعدات

وقال رئيس شركة بتروجت، خلال زيارة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروچت، إن أعمال تصنيع المعدات تطور ليصل من 6.8 طن عام 2021 إلى 12 طن عام 2023 وارتفاع أعمال تصنيع الهياكل المعدنية لذات المدة من 23 طنا عام 2021 ليصل لـ 40 طنا عام 2023.

5 مليارات جنيه إيرادات ورش بتروجت

كما ارتفع حجم أعمال ورش بتروجت ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه فى عام 2021، وبلغ إجمالى أعمال التصنيع التى تم تنفيذها بالورش المركزية خلال الفترة من 2021 – 2023 ما قيمته 594 مليون دولار، من ضمنهم أعمال تصنيع متكاملة بورش بتروجت بقيمة 297 مليون دولار.

خطة الشركة المستقبلية لتطوير ورش التصنيع

كما استعرض المهندس وليد لطفي، خطة الشركة المستقبلية لتطوير ورش التصنيع والتى تضمنت استكمال تنفيذ المحاور الستة الأساسية للخطة بالإضافة إلى استحداث محور جديد تمثل فى تصنيع وتصدير المعدات الاستاتيكية، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التى تم تنفيذها لتحقيق هذا المحور ومن ضمنها التنسيق مع شركة سونطراك الجزائرية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الإستاتيكية بالجزائر من خلال ورش التصنيع التابعة لشركة سونطراك أو إنشاء ورش تصنيع جديدة مشتركة.

أرامكو السعودية

كما تم التنسيق مع شركة لوبريف السعودية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الإستاتيكية، وتم بالفعل اعتماد الورش المركزية والتعاقد على تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية لصالح شركة لوبريف، بالاضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليًا من التنسيق مع شركة أرامكو السعودية بشأن إنشاء ورش تصنيع جديدة معتمدة من شركة أرامكو فى منطقة سبارك.