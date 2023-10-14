السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

البترول: تضاعف محطات غاز السيارات خمس مرات خلال التسع سنوات الماضية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، أنها قامت بتنفيذ عددا من المشروعات خلال التسع سنوات الماضية ساهمت بفاعلية فى تحقيق خطة الدولة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي أو إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل محطات الوقود القائمة.

البترول: تضاعف محطات غاز السيارات خمس مرات خلال التسع سنوات الماضية

وتابعت الوزارة في بيان لها، أن المشروعات الجديدة ساهمت في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة، حيث تم مضاعفة  عدد محطات تموين الغاز حوالى خمس أضعاف خلال تلك الفترة، وبلغ عددها خلال عام 2023/2022 نحو 928 محطة مقارنة بنحو 180 محطة عام 2015/2014، وجارِ التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل حاليا 129 مركزًا.

كما ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى  500 ألف سيارة مقارنة بنحو 215 الف سيارة عام 2015/2014، وارتفع حجم مبيعات الغاز من 270 مليون متر مكعب إلى 3ر1 مليار  متر مكعب، مما ساهم فى توفير حوالى 830 الف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار، ولاول مرة وتيسيرا على المواطنين، بدأ قطاع البترول فى تشغيل أول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، كما تم تشغيل عددا من  المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

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