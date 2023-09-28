وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، خططًا كبرى للاستثمار في البحر الأحمر من خلال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في ظل معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بعدد من المناطق لبدء الحفر بها.

التفاصيل الكاملة لاستثمارات وزارة البترول في البحر الأحمر

وقامت شركة جنوب الوادي بحفر 7 آبار استكشافية خلال العام بمناطق جيسوم وغرب طويلة وطويلة غرب وشمال غرب جمسة وجبل الزيت وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالى فى مناطق جنوب مصر 26 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى ومحطة معالجة المياه بمنطقة تسهيلات الإنتاج بشركة بتروجلف.

وأكد وزير البترول طارق الملا، خلال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول العمل على زيادة الاحتياطيات النفطية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

تعمل شركة شيفرون الأمريكية بعدد من القطاعات، كما ان مجموعة داتش شل الإنجليزية الهولندية تعمل بقطاع ثاني في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية، بإجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار، وترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.

كما تبدأ شركة “شيفرون” الأميركية في حفر أول بئر استكشافية للبحث عن النفط والغاز في منطقة امتيازها بالبحر الأحمر في مصر بالنصف الأول من العام المقبل وكشفت انها انتهت مطلع العام الجاري من المرحلة الأولى من عمليات المسح السيزمي، والدراسات الجيولوجية، والبيانات الجيوفيزيقية للمنطقة بتكلفة تجاوزت 20 مليون دولار، وستضخ 50 مليون دولار لحفر هذه البئر.