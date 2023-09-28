موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تستعد شركات قطاع البترول المصري، خلال الفترة القادمة، لـ صرف أرباح شركات البترول للعام المالي 2023، حيث ينتظر الكثير من الموظفين والعمال في شركات البترول، صرف الأرباح لهم.

موعد صرف أرباح شركات البترول 2023

فيما تسابق الوزارة الهيئة المصرية للبترول الزمن للانتهاء من أعمال الجمعيات العمومية للشركات، للبدء في صرف الأرباح للعام المالية 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر ان يتم صرف أرباح شركات البترول 2023 للعاملين قبل نهاية العام الجاري.

فيما يتم صرف الأرباح للعام المالية 2023، بعد انعقاد الجمعيات العامة لشركات البترول في مصر، يجتمع خلالها مساهمي هذه الشركات لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية واتخاذ القرارات الحاسمة للشركة، ويترأس اغلب هذه الجمعيات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أو من ينوب عنه من رئيس هيئة البترول أو وكلاء الوزارة، تعقد هذه الجمعيات سنويًا وتعتبر مناسبة لتبادل المعلومات والبيانات المالية والإعلان عن الأداء المالي للشركة خلال العام المالي السابق.

أبرز قضايا الجمعيات العمومية

كما تناقش الجمعيات العامة قضايا متعددة، بما في ذلك تقديم تقارير من مجلس الإدارة حول النتائج المالية والأداء العام للشركة وخططها المستقبلية، كما يمكن أن يتم مناقشة قضايا أخرى مثل تعيين أو استقالة أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم توصيات حول توزيع الأرباح والمكافآت للمساهمين.

كان قد ترأس الملا خلال الفترة جمعيات ثلاثة شركات «أسيوط لتكرير البترول، السويس لتصنيع البترول ، النصر للبترول» و جمعيات شركات «الإسكندرية للبترول، العامرية لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية» بمقر الهيئة العامة للبترول، كما ترأس جمعيات شركات « التعاون للبترول – مصر للبترول – العامة للبترول» عبر كونفرانس.

وفي السياق الملا أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.