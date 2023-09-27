فرص وتحديات.. تداعيات مزايدات البترول العالمية على الاقتصاد المحلي

يُعتبر قطاع البترول والغاز من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، حيث تمتلك البلاد موارد طبيعية هائلة من النفط والغاز، وتعمل وزارة البترول على تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الحيوي من خلال المزايدات العالمية التى تطرحها للبحث والاستكشاف عن البترول فى كافة المواقع البترولية فى مصر.

مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

المهندس طارق الملا وزير البترول، أعلن الإثنين الماضي، عن مزايدة عالمية جديدة تستهدف ترخيص استكشاف واستخراج النفط والغاز في 23 منطقة جديدة بمصر.

ويبرز «الدستور» أهم تداعيات هذه المزايدات على الاقتصاد المصري:

زيادة الإيرادات:

يمكن أن تسهم هذه المزايدات في زيادة إيرادات الحكومة من صادرات النفط والغاز، مما يعزز من موارد الدولة ويساهم في تحسين الميزانية العامة، مما يمكنها من تمويل المشروعات الحيوية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

جذب الاستثمارات:

تعمل هذه المزايدات على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البترول والغاز في مصر، مما يعزز من تحسين البنية التحتية وزيادة فرص العمل.

تعزيز الصادرات:

يمكن لزيادة إنتاج البترول والغاز أن تساهم في زيادة صادرات مصر من هذه الموارد إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من عائدات الصادرات ويرفع من مكانة مصر كمورد عالمي للبترول والغاز.

تأثير على الأسعار الداخلية:

يمكن أن يؤدي زيادة إنتاج البترول إلى تخفيض أسعار الوقود داخليًا، مما يؤثر إيجابيًا على التضخم وقوة الشراء للمواطنين.

تعزيز التكنولوجيا والابتكار:

يشجع القطاع على تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في استخراج وإنتاج البترول والغاز، مما يساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التقنية المحلية.

التنمية المحلية:

يمكن أن تسهم المزايدات في تنمية المناطق المحلية التي تحتوي على موارد بترولية، من خلال إنشاء فرص عمل وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية التى تتم فى هذه المناطق.