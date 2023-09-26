الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نتائج مزايدة البحث عن الغاز والزيت فى البحر المتوسط ودلتا النيل

البترول
البترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ترسية 4 مناطق استكشافية، منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتان لشركة إيني الإيطالية – ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي)، ومنطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية) بحد أدني للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئرًا كحد أدني، خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعل، أمس، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتي تضم 23 منطقة جديدة (10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب)، وهي 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

ومن خلال البوابة الإلكترونية، يُمكن الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية وتوفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، ومن المخطط أن تمتد فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى الأحد 25 فبراير 2024.

وأوضح "الملا" أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج التى توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.

وأكد أن المزايدة الجديدة، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وزارة البترول والثروة المعدنية المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الغاز الطبيعي الزيت الخام مناطق البحر المتوسط

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