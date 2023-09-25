الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تُعلن طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بـ23 منطقة جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتى تضم 23 منطقة جديدة (10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب).

والمناطق الـ23 مقسمة كالتالي: 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس، و4 مناطق بالبحر الأحمر.

وجرى طرح المزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج https://eug.petroleum.gov.eg.

طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول بـ23 منطقة جديدة

ومن بوابة مصر الرقمية للاستكشاف؛ يُمكن الاطلاع على كل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية، وتوفير غرف اطلاع افتراضية للبيانات وتقديم كل أشكال الدعم الفني.

وتمتد فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى الأحد 25 فبراير 2024.

وأوضح "الملا" أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كليًا للفرص البترولية المتاحة.

وأكد على أن المزايدة الجديدة روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحًا جديدًا بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحًا سيزميًا متطورًا أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وأضاف أن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية، وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط، والتى تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات التى تطرحها للإسراع بأعمالها، سواء كان الفائز بهذه المزايدات من شركاء مصر الحاليين الحريصين دومًا على زيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المصرية، وما تملكه من فرص واعدة واحتمالات بترولية قائمة، وقصص نجاح فعلية واستقرار أمني وسياسي، وبنية أساسية متطورة.

طارق الملا وزير البترول طرح مزايدة عالمية مزايدة عالمية الهيئة المصرية العامة للبترول الصحراء الغربية لصحراء الشرقية

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