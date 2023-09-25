الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

وزير البترول يوجه الشركات بالتوسع فى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن

اجتماع وزير البترول
اجتماع وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022 /2023 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول.

التوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود

وأشاد "الملا"، خلال أعمال الجمعية، بأعمال التطوير والشكل الجديد الذي ظهرت به محطات تموين وخدمة السيارات التابعة لشركتي التعاون ومصر البترول، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها تلك المحطات للمستهلك؛ من خلال كوادر مدربة على أحدث التكنولوجيات، في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التسويق في السوق المصرية الواعدة.

ولفت إلى أن السوق المصرية تستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أهمية العمل على إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في المحطات الجديدة أو المحطات المخطط تطويرها وفقًا للمساحة المتاحة، لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة لتتماشى مع توجهات الدولة في التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، وكذلك الإسراع فى تطوير المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية المختلفة التي تتميز بها هذه الشركات، مع الالتزام بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

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ووجه "الملا" بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود، وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية، والتوسع في إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصصية سواء منتجات كيماوية أو منظفات صناعية بجودة عالية.

وقدم "الملا" الشكر والتحية للعاملين بشركتى التعاون ومصر البترول على الجهد المبذول والتطور الملحوظ، الذي تم خلال الفترة الماضية، مطالبًا ببذل كثير من الجهد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركتين من أعرق الشركات في مجال تسويق وتوزيع الوقود، ولهما إسهامات فى المشروعات القومية والاستراتيجية التى تنفذها الدولة، وكذلك إمداد القطاعات الحيوية بالوقود مثل قطاع الكهرباء.

طارق الملا وزير البترول مصر للبترول اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية احمد سمير وزير التجارة والصناعة الجهاز المركزى للمحاسبات معلومات قطاع الأعمال العام

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