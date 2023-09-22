الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات "أسيوط لتكرير البترول"

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا،

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/ 2023، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات “أسيوط لتكرير البترول” 

وخلال الجمعية، أكد الملا أهمية التطور الذى شهدته المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط فى إحداث نقلة نوعية بالمنطقة لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة فى الوفاء باحتياجات أهالينا ومشروعات التنمية والنمو فى صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره، لافتاً إلى أن مجمع إنتاج البنزين الذى افتتحه الرئيس السيسى ومجمع أنوبك للسولار الجارى تنفيذه يوضح ما تحظى به المنطقة من اهتمام، مشيرا إلى التقدم الذي تحقق فى تطبيق البرنامج الرقمى المتكامل لإدارة مصافى التكرير بمصفاة أسيوط، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط فى التنمية المجتمعية.

واستعرض الكيميائى ماجد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أهم نتائج أعمالها خلال العام المالى 2022-2023، موضحاً نجاح مصفاة التكرير هناك فى تحويل حوالى ٣٫٣ مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها أكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء في تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة موضحاً أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين فإن هناك عددا كبيرا من المشروعات الجارى تنفيذها التى تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من أهمها مشروعي مجمع التقطير الجوى بطاقة 5 ملايين طن خام ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد على 6 مليارات جنيه، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتى التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً، ومشروع التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.

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