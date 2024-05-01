الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى والإسماعيلى اليوم.. جدول مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024

الأهلي والاسماعيلي
الأهلي والاسماعيلي

زاد البحث عن جدول مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024 وعلى رأسهم مباراة نادي  الأهلي والتي تهم عشاق الساحرة المستديرة وخاصة مشجعين المارد الأحمر والذي يواجه فريق الإسماعيلي من ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز اليوم الاربعاء.

 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 وعلى رأسها مواعيد مباريات الدوري المصري بين كلا من الأهلي والإسماعيلى والتي  تقام على ملعب برج العرب، وكذلك إنبي و بيراميدز والتي يمكن مشاهدتها من خلال قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري هذا الموسم.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

مباراة الإسماعيلي والأهلي في تمام الساعة  19:00
مباراة انبي و بيراميدز في تمام الساعة  19:00

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراته مصطفى شوبير، محمود متولى وعمر كمال عبدالواحد وعلى معلول وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق و أليو ديانج وأحمد عبدالقادر وبيرسى تاو ووسام أبوعلى.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم، محمد نصر ومحمد الدسوقى ومحمد بيومى وحازم سكر و حمدى النقاذ ومحمد مخلوف ومحمد حسن و عبدالرحمن مجدى وأحمد الشيخ ونادى فرج.

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مباريات دوري أبطال أوروبا


مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 22:00

 

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مباراة  الترجي والصفاقسي في تمام الساعة 19:30

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مباراة  أمانة بغداد ودهوك في تمام الساعة  22:30
مباراة الزوراء  وأربيل في تمام الساعة 18:00
مباراة الطلبة والنفط في تمام الساعة 15:30
مباراة الحدود ونفط الوسط في تمام الساعة  15:30
مباراة نوروز ونفط البصرة في تمام الساعة 15:30

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مباراة النصر والخليج في تمام الساعة 21:00

 

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مباراة فيلادلفيا يونيون وسياتل ساوندرز في تمام الساعة 02:30
 

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