السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024 والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024

يمكن معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية المقامة خلال الموسم الحالي 2023/2024 والتي جاءت كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي

تقام مباراة نادي وست هام يونايتد ضد نادي ليفربول في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي فولهام ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي شيلفيد يونايتد في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي ولفرهامبتون ضد نادي لوتون في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي ايفرتون ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة نادي لاس بالماس ضد نادي جيرونا في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي ألميريا ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 2:15 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي ديبورتيفو الأفيس ضد نادي سيلتا فيغو في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي أتلتيكو مدريد ضد نادي أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.


مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة نادي ليتشي ضد نادي مونزا في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي ميلان في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة نادي لاتسيو ضد نادي هيلاس فيرونا في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة مباريات اليوم

يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة في الدوريات المختلفة من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية والتي حصلت على حقوق البث ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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