مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الدوريات والكؤوس المحلية والقارية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مباريات اليوم الأربعاء

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد إيفرتون، ومباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة طلائع الجيش ضد إنبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وولفرهامبتون ضد بورنموث: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

- مباراة كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة إيفرتون ضد ليفربول: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لوريان ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة مارسيليا ضد نيس: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة موناكو ضد ليل: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

- مباراة يوكوهاما الياباني ضد أولسان هيونداي: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره مازيمبي الكونغولي، على استاد “القاهرة الدولي”، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على إستاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي.