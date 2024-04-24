الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الدوريات والكؤوس المحلية والقارية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مباريات اليوم الأربعاء 

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد إيفرتون، ومباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة طلائع الجيش ضد إنبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

أحمد موسى يطالب بالسماح بزيادة عدد الجماهير فى مباراة مصر وبوركينا فاسو

الزمالك يكشف موقف أحمد فتوح من مباراة دريمز الغانى

حكم كيني.. موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

كولر يرفض طلبًا لإمام عاشور بشأن مباراة مازيمبى الكونغولى: لن أُجازف

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وولفرهامبتون ضد بورنموث: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

- مباراة كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

- مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2.

- مباراة إيفرتون ضد ليفربول: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لوريان ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 4.

- مباراة مارسيليا ضد نيس: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 6.

- مباراة موناكو ضد ليل: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

- مباراة يوكوهاما الياباني ضد أولسان هيونداي: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتُذاع على قناة  SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

txt

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام إيفرتون بالبريميرليج

txt

بيراميدز يدافع عن صدارة دوري نايل أمام البنك الأهلي "الجريح"

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره مازيمبي الكونغولي، على استاد “القاهرة الدولي”، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على إستاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول دوري نايل الدورى الانجليزى كأس ايطاليا موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة

مواد متعلقة

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام إيفرتون بالبريميرليج

برشلونة يكشف التشخيص النهائى لإصابة دى يونج وتكهنات بانتهاء موسمه

انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية الأربعاء بمشاركة أكثر من 10 دول

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والاندية المتأهلة

التاريخ يرجح كفة أرسنال أمام تشيلسى قبل قمة الدورى الإنجليزى

"لصوص الكرات".. كيف يتم اختيار أطفال مباريات الزمالك؟

"البطل".. صحف إسبانيا تُشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الليجا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-4-2024 في الدوري المصري والبطولات القارية والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية