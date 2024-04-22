التاريخ يرجح كفة أرسنال أمام تشيلسى قبل قمة الدورى الإنجليزى

تنطلق غدًا، الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي أرسنال وتشيلسى في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي قبل قمة الدورى الإنجليزى، على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 173 في تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 172 مباراة، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 70 مباراة، مقابل 55 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 47 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 253 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 234 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 63 مباراة، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 25 مباراة، مقابل 20 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 18 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 87 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 85 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ترتيب أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، متفوقًا على ليفربول الوصيف بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصد 73 نقطة.

بينما يتواجد فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.