أرسنال يتخطى وولفرهامبتون بهدفين ويتصدر البريميرليج مؤقتًا

حقق فريق أرسنال، فوزا صعبا على وولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وصعد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي سيواجه فولهام مساء غدًا.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

افتتح لياندرو تروسارد التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 45 بعد تمريرة من جابرييل خيسوس.

وقضى آرسنال على آمال ولفرهامبتون في العودة، بعدما سجل مارتن أوديجارد الهدف الثاني لكتيبة ميكيل أرتيتا، في الدقيقة 94.

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