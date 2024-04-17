بايرن ميونخ يهزم أرسنال بهدف ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

انتصر بايرن ميونخ على ضيفه أرسنال في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لفريق أرسنال الذي حاول لاعبوه تسجيل هدف مبكر.

وكاد أرسنال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 21 عندما تبادل جابرييل مارتينيلي الكرة مع تومياسو داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعي بايرن ميونخ، لكن مانويل نوير أمسك الكرة قبل أن يسددها اللاعب البرازيلي.

في الدقيقة 24، أطلق جمال موسيالا تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال.

وفي الدقيقة 29، سدد النرويجي مارتين أوديجارد كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد لاعبي بايرن، لكن مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 31، أرسل مارتين أوديجارد كرة عرضية ليقابلها جابرييل مارتينيلي بتسديدة في منتصف المرمى من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها نوير.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لفريق أرسنال وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع كرة واحدة.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق أرسنال.

واستمر استحواذ لاعبي بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم بايرن ميونخ أداءً هجوميًا متوسطًا وخفت الأداء الهجومي لفريق أرسنال.

وسجل جوشوا كيميتش هدف بايرن ميونخ في الدقيقة 63 بصناعة من زميله رافائيل جيريرو.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 3 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلهم، مقابل 3 تسديدات من 8 محاولات لفريق أرسنال وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق أرسنال.

وينتظر بايرن ميونخ الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشير النتيجة حتى الآن للتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق في مجمل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.